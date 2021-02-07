Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Официальные страницы МЧС России появились в TikTok и Likee
Фото: pixabay.com

Официальные страницы МЧС России появились в TikTok и Likee

Юлия Курганова

Общество

МЧС России для популяции культуры безопасности среди граждан открыло страницы в социальных сетях TikTok и Likee. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 7 февраля.

— Популяризация культуры безопасности среди населения — одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще две: TikTok, Likee, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на новых страницах уже опубликован полезный и интересный контент — это различные челленджи, трюки от спасателей и видео от первого лица.

Скоро на страницах МЧС России можно будет также увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, граффити, рисунки и песни.

Сейчас ведомство имеет свои аккаунты в 11 социальных сетях и мессенджерах.

Читайте также: МИД России создал страницу в TikTok

МЧС РоссиисоцсетиTikTok
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте