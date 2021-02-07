Официальные страницы МЧС России появились в TikTok и Likee

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МЧС России для популяции культуры безопасности среди граждан открыло страницы в социальных сетях TikTok и Likee. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 7 февраля.

— Популяризация культуры безопасности среди населения — одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще две: TikTok, Likee, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на новых страницах уже опубликован полезный и интересный контент — это различные челленджи, трюки от спасателей и видео от первого лица.

Скоро на страницах МЧС России можно будет также увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, граффити, рисунки и песни.

Сейчас ведомство имеет свои аккаунты в 11 социальных сетях и мессенджерах.

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