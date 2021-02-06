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МИД России создал страницу в TikTok
Фото: МИД РФ

МИД России создал страницу в TikTok

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Министерство иностранных дел России зарегистрировалось в социальной сети TikTok.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это планировалось давно, процесс был ускорен развитием событий последних недель.

— Это не дань моде, а просто информационная работа, — цитирует Марию Захарову ТАСС.

На данный момент в аккаунте МИД опубликованы несколько видеозаписей, посвященных российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». В одном из них глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравляет РФ с публикацией отчета об эффективности российского препарата в журнале The Lancet.

Напомним, во вторник, 2 февраля, The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Материалы подтверждают эффективность препарата (91,6 процента) и его безопасность. Антитела к COVID-19 после прививки были выявлены у 98 процентов добровольцев.

В августе 2020 года в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Ее разработкой занимался Центр имени Гамалеи. Препарату присвоили название «Спутник V». Вакцинация им предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербская.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Макрон оценил публикацию журнала The Lancet о вакцине «Спутник V»

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