Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Госдуме назвали незаконной новую политику WhatsApp в области персональных данных
Фото: pixabay

В Госдуме назвали незаконной новую политику WhatsApp в области персональных данных

Полина Долганова

Общество

Новая политика конфиденциальности для пользователей мессенджера WhatsApp противоречит этике и законодательству РФ. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Напомним, не так давно мессенджер обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует приложение, делиться данными с социальной сетью Facebook. Компания будет иметь доступ к сведениям о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.

— Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов, — сказал Горелкин.

В связи с этим Горелкин напомнил о разработанном им законе, согласно которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу данных третьим лицам, сообщает ТАСС.

Менеджмент WhatsApp объявил о новой политике конфиденциальности еще в январе 2021 года. Публика отреагировала массовым возмущением: многие променяли WhatsApp на другие мессенджеры. Не ожидая такого поворота событий, в WhatsApp решили перенести обновление на более поздний срок — на 15 мая. Это позволило немного успокоить пользователей, дав им время «подумать».

Читайте также: «Проголосовали ногами»: кого отключат от WhatsApp после 15 мая

Госдумасоциальные сетизакон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте