В Госдуме назвали незаконной новую политику WhatsApp в области персональных данных

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Новая политика конфиденциальности для пользователей мессенджера WhatsApp противоречит этике и законодательству РФ. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Напомним, не так давно мессенджер обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует приложение, делиться данными с социальной сетью Facebook. Компания будет иметь доступ к сведениям о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.

— Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов, — сказал Горелкин.

В связи с этим Горелкин напомнил о разработанном им законе, согласно которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу данных третьим лицам, сообщает ТАСС.

Менеджмент WhatsApp объявил о новой политике конфиденциальности еще в январе 2021 года. Публика отреагировала массовым возмущением: многие променяли WhatsApp на другие мессенджеры. Не ожидая такого поворота событий, в WhatsApp решили перенести обновление на более поздний срок — на 15 мая. Это позволило немного успокоить пользователей, дав им время «подумать».

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