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Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей
Фото: moscow-live

Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

Иван Юминов

Общество

Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал компанию Facebook на 26 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 25 мая.

— Суд признал Facebook виновным по восьми административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил штрафы: два штрафа по четыре миллиона рублей и шесть штрафов по три миллиона рублей, — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что Google оштрафовали на шесть миллионов рублей.

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