Суд в Москве оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

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Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал на шесть миллионов рублей компанию Google. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 25 мая.

— Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей. Также компания признана виновной в совершении еще одного административного правонарушения по такой же статье, за что ей назначен еще один штраф в размере двух миллионов рублей, — рассказали в ведомстве.

Наконец, поискового гиганта оштрафовали еще на два миллиона рублей — также за отказ удалить запрещенный контент, отмечает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор пожаловался, что Google недостаточно фильтрует запрещенный контент.

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