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Роскомнадзор пожаловался, что Google недостаточно фильтрует запрещенный контент
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор пожаловался, что Google недостаточно фильтрует запрещенный контент

Иван Юминов

Технологии

Компания Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент. Об этом заявили в Роскомнадзоре в понедельник, 24 мая.

— Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20 до 30 процентов ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств, — посетовали в ведомстве.

Google лидирует по числу противоправного контента, поэтому трафик к ее сервисам могут замедлить, добавили в регуляторе. У компании есть сутки на удаление запрещенного контента, приводит заявление ведомства ТАСС.

Ранее Роскомнадзор сообщил о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

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