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Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Google в судебном порядке
Фото: youtube.com

Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Google в судебном порядке

Полина Долганова

Общество

Роскомнадзор готов к диалогу с Google в судебном порядке. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

— Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно, — приводит слова Субботина РИА Новости.

Напомним, компания Google направила судебный иск против Роскомнадзора по факту требований российской службы удалить 12 материалов в YouTube с противоправными призывами к участию в несанкционированных акциях зимой 2021 года.

Предварительные слушания по заявлению Google назначены на 14 июля.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд 10 июня рассмотрит четыре протокола об административных нарушениях в отношении социальной сети Facebook.

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