Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Суд оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей за отказ удалить информацию о призывах к участию в несанкционированных акциях в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей за отказ удалить информацию о призывах к участию в несанкционированных акциях в Москве

Полина Долганова

Происшествия

Суд оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 5 миллионов рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Отмечается, что суд признал мессенджер виновным по статье «Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составила 5 миллионов рублей.

Ранее «ВМ» писала, что 5 мая столичный суд зарегистрировал 15 протоколов на Twitter, Facebook и Google. Компаниям грозит штраф в размере четырех миллионов рублей по каждому из них.До этого, 2 апреля суд оштрафовал cоциальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям.

Читайте также: СК попросит заключить казанского стрелка в СИЗО

акцияблокировка Telegramсуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Все мнения
О проекте