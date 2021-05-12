Суд оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей за отказ удалить информацию о призывах к участию в несанкционированных акциях в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 5 миллионов рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Отмечается, что суд признал мессенджер виновным по статье «Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составила 5 миллионов рублей.

Ранее «ВМ» писала, что 5 мая столичный суд зарегистрировал 15 протоколов на Twitter, Facebook и Google. Компаниям грозит штраф в размере четырех миллионов рублей по каждому из них.До этого, 2 апреля суд оштрафовал cоциальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям.

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