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Дуров заявил, что Apple делает людей «цифровыми рабами»
Фото: vk.com/durov

Дуров заявил, что Apple делает людей «цифровыми рабами»

Иван Юминов

Технологии

Компания Apple делает своих пользователей «цифровыми рабами». Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду, 19 мая.

— Худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой App Store, и вы можете использовать только Apple iCloud для резервного копирования своих данных, — сообщил предприниматель в своем Telegram-канале.

Ранее эксперт рассказал, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей.

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