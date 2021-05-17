Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube

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Роскомнадзор может замедлить трафик для социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в России контента. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что в настоящее время были выявлены случаи размещения противоправных материалов на Facebook и YouTube. Если эти платформы не удалят запрещенную в РФ информацию, то к ним могут быть применены санкции.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор частично снял замедление трафика социальной сети Twitter. Ведомство положительно оценивает усилия соцсети по выполнению законодательства Российской Федерации. В настоящее время Twitter удалил более 91 процента запрещенной информации.

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