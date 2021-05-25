Может ли Россия остаться без Google

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Сервисам Google в России грозит замедление трафика, если с их платформ не будет удален запрещенный контент, заявили в Роскомнадзоре. По данным ведомства, компания недостаточно фильтрует противоправные материалы. Корпорация в свою очередь также подала иск к представителям российских властей. Стоит ли ждать более серьезных санкций в адрес IT-гиганта и есть ли ему отечественная альтернатива — в материале «Вечерней Москвы».

По информации Роскомнадзора, сейчас американская компания не удаляет из поисковой выдачи от 20 до 30 процентов ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также на онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

Каждая сторона отстаивает свою позицию

Однако в целом компания старается взаимодействовать с национальными регуляторами, отмечает ведущий аналитик региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

— Сам Google озвучил информацию о том, что получает из России больше всего запросов и удаляет 93 процента заявленного контента. В корпорации считают эту работу достаточно успешной и эффективной, — пояснил эксперт.

В настоящее время со стороны Роскомнадзора, в принципе, существуют претензии к иностранным площадкам, добавляет он. Периодически под раздачу попадают и Google, и Facebook, и Twitter. При этом у российского ведомства своя позиция, а у компаний — своя. И каждая сторона старается ее отстаивать.

Вопрос необходимо решать глобально

По словам Парфентьева, проблема в данной ситуации в целой комбинации факторов. Дело в том, что часто работает принцип применимости законодательства той страны, где находится юридическое лицо оператора того или иного сервиса. И даже в тех случаях, когда имеется региональное представительство той или иной корпорации, оно выполняет, скорее, маркетинговые функции, GR- и PR-функции, но не принимают решения по удалению контента. Роль таких офисов, скорее, рекомендательно-консультационная, добавляет специалист.

— Они могут дать информацию, что, да, нужно последовать требованиям национального регулятора, но не факт, что их послушают. Поэтому без слома такой практики эффективность мер, предпринимаемых в их отношении, будет под вопросом. Здесь необходимо изменение самого принципа управления глобальными сервисами. Основной офис должен решать технические задачи, а локальные должны решать вопросы с национальными регуляторами, — предполагает собеседник «ВМ».

Парфентьев не исключает, что рано или поздно этот вопрос, скорее всего, будет решаться на глобальном уровне в рамках мероприятий, связанных с регулированием интернета. Вполне возможно, что в дело даже вмешается ООН. А пока между регуляторами отдельных стран и транснациональными корпорациями продолжаются споры.

Для того суды и существуют

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что иск со стороны Google — это вполне нормальное явление.

— К нему надо относиться не как к оскорблению государства, а как к нормальному процессу. Сами органы судятся с компаниями, компании судятся с органами. Для этого суды и существуют, — говорит спикер.

Долгосрочных последствий в виде каких-либо блокировок лично он не прогнозирует даже в случае проигрыша той или иной стороны. Однако если когда-нибудь в отношении сервисов Google такие меры будут предприняты в России, то нашим гражданам придется прибегнуть к средствам обхода блокировок, чтобы ими пользоваться, сказал эксперт.

Что заменит сервисы Google

Впрочем, и альтернативы тому же YouTube, принадлежащему Google, в России имеются. По словам Урвана Парфентьева, сейчас идет возрождение такого сервиса, как RuTube. Но его дальнейший успех будет зависеть от того, насколько серьезно он будет воспринят создателями контента и его потребителями.

— Вполне возможно, там будет и доля иностранного локализованного контента, если его авторам предложат хорошие условия. Очень важно, чтобы сервис был коммерчески привлекателен для бизнеса. Но, судя по тому, что за последние несколько лет мы не увидели создания новых площадок подобного рода, у российского бизнеса было свое понимание на этот счет, — предположил аналитик РОЦИТ.

Сам Google в случае блокировки или замедления трафика вряд ли будет сильно бороться за российский рынок. По мнению Парфентьева, администрация сервиса в этом не так сильно заинтересована, как, например, были заинтересованы владельцы Telegram. Да и с помощью средств обхода пользователи все равно будут пользоваться сервисами компании. Экосистемы российских «Яндекса» и Mail.ru полноценно заменить их не смогут, заключил специалист.

Впрочем, отмечает специалист, российские власти пока не планируют блокировать деятельность компании Google на территории нашей страны.

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