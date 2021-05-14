Суд присяжных признал виновными фигурантов дела о перестрелке в «Москва-сити»

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Жюри присяжных признало виновными фигурантов дела о перестрелке в здании «Москва-сити» в ноябре 2017 года. Об этом рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

По версии следствия, виновными в стрельбе являлись Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Драка со стрельбой произошла на дне рождении бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане в башне «Око».

При этом один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Коллегией присяжных заседателей Исмаилов был признан виновным в совершении хулиганства, совершенного с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия.

Хамидов также был признан виновным в совершении аналогичных преступлений, сообщает РИА Новости.

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