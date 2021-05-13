Глава Росгвардии озвучил предложения по обороту оружия в России

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Директор Росгвардии Виктор Золотов назвал основные предложения по обороту оружия. Среди них повышение до 21 года права на владение оружием, психологическое тестирование потенциальных владельцев, а также прохождение ими курса молодого бойца. Об этом он сказал на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

— Нужно возвратиться к возрастному цензу до 21 года, — сказал Золотов.

Также директор Росгвардии отметил, что для получения охотничьего билета и права на оружие впервые граждан нужно обязать проходить курсы молодого бойца.

— Нам необходимо установить, что выдачу полуавтоматического, гладкоствольного оружия автоматического оружия системы, например, Hatsan, Hunter, «Сайга», а особенно «Ланкастер», необходимо делать после того, как граждане прошли пятилетний срок с просто гладкоствольным оружием, — сказал Золотов.

Также он отметил, что справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные. Кроме того, по его словам, совместно с Минздравом потенциальным владельцам оружия необходимо проводить психологическое тестирование.

— Понимаю, что это дорого и длительно. Но это необходимо делать, — сказал он.

Золотов отметил, что нужно осуществлять охрану школ частными охранными предприятиями. Для того чтобы охранять школы бойцами Росгвардии, потребуется, по его словам, еще несколько армий.

— Кроме ЧОПа, кроме физической и технической охраны, там невозможно осуществить никакой защиты школ. Мы не можем поставить там ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны. Нам потребуется несколько армий. Численности и финансирования намного больше, чем от него требует частное охранное предприятие, — сказал он.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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