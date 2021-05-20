Двум участникам перестрелки в «Москве-Сити» прокуроры запросили 19,5 и 18,5 года колонии

Фото: Пресс-служба суда

Прокуратура потребовала приговорить устроивших перестрелку в здании «Москвы-Сити» в 2017 году членов спортивного клуба «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 19,5 года и 18,5 года лишения свободы. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда столицы.

По мнению гособвинителей, отбывать наказание мужчины должны в колонии строгого режима. Кроме того, сторона обвинения затребовала назначить каждому из подсудимых штраф в размере 1 000 080 рублей. Уточняется, что последнее слово будет предоставлено обвиняемым на заседании суда 28 мая. После этого суд удалится на вынесение приговора.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда Москвы

Ранее, 17 мая, на заседании суда были рассмотрены материалы, характеризующие личности обвиняемых. Заседание было отложено на 20 мая в связи с необходимостью вызова потерпевших. Тогда в пресс-службе отметили, что 20 мая прокуратура запросит сроки для обвиняемых.

Напомним, суд присяжных признал виновными фигурантов дела о перестрелке в здании «Москвы-Сити» в ноябре 2017 года. Драка со стрельбой произошла на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане в башне «Око». В результате перестрелки один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Коллегией присяжных заседателей Исмаилов был признан виновным в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия, а также в совершении хулиганства. Хамидов был признан виновным в совершении аналогичных преступлений.

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