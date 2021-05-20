Двум участникам перестрелки в «Москве-Сити» прокуроры запросили 19,5 и 18,5 года колонии
Прокуратура потребовала приговорить устроивших перестрелку в здании «Москвы-Сити» в 2017 году членов спортивного клуба «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 19,5 года и 18,5 года лишения свободы. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда столицы.
По мнению гособвинителей, отбывать наказание мужчины должны в колонии строгого режима. Кроме того, сторона обвинения затребовала назначить каждому из подсудимых штраф в размере 1 000 080 рублей. Уточняется, что последнее слово будет предоставлено обвиняемым на заседании суда 28 мая. После этого суд удалится на вынесение приговора.
Ранее, 17 мая, на заседании суда были рассмотрены материалы, характеризующие личности обвиняемых. Заседание было отложено на 20 мая в связи с необходимостью вызова потерпевших. Тогда в пресс-службе отметили, что 20 мая прокуратура запросит сроки для обвиняемых.
Напомним, суд присяжных признал виновными фигурантов дела о перестрелке в здании «Москвы-Сити» в ноябре 2017 года. Драка со стрельбой произошла на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане в башне «Око». В результате перестрелки один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Коллегией присяжных заседателей Исмаилов был признан виновным в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия, а также в совершении хулиганства. Хамидов был признан виновным в совершении аналогичных преступлений.
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