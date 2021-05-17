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Прокуратура 20 мая запросит сроки устроившим перестрелку в здании «Москвы-Сити»
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Прокуратура 20 мая запросит сроки устроившим перестрелку в здании «Москвы-Сити»

Илья Ашуров

Происшествия

Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, которые обвиняются в перестрелке в здании «Москвы-Сити». Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

По словам представителя ведомства, на заседании 17 мая были рассмотрены материалы, характеризующие личности обвиняемых. Заседание было отложено на 20 мая в связи с необходимостью вызова потерпевших. В пресс-службе отметили, что 20 мая прокуратура запросит сроки для обвиняемых.

Видео: пресс-служба Пресненского суда Москвы

Ранее суд присяжных признал виновными фигурантов дела о перестрелке в здании «Москвы-Сити» в ноябре 2017 года. Драка со стрельбой произошла на дне рождении бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане в башне «Око». В результате перестрелки один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Коллегией присяжных заседателей Исмаилов был признан виновным в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия, а также совершении хулиганства. Хамидов был признан виновным в совершении аналогичных преступлений.

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