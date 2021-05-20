«Вооруженный» мужчина ограбил салон сотовой связи на востоке Москвы

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Россия, Москва, Уральская улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в разбойном нападении на салон сотовой связи. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, злоумышленник зашел в салон связи, расположенный на Уральской улице. Там он начал расспрашивать продавца о дорогостоящем смартфоне. Получив в руки интересующую его модель телефона, преступник заявил, что у него с собой оружие.

После этого мужчина заявил, что, если кто-нибудь попытается нажать тревожную кнопку, он начнет стрелять. Сотрудники не стали рисковать, и злоумышленник скрылся, прихватив с собой девайс. Вскоре его задержала полиция на Новосибирской улице.

— Им (задержанным — прим. «ВМ») оказался 44-летний приезжий. Выяснилось, что оружия у злоумышленника, когда он угрожал сотруднице салона, на самом деле не было, — заключил Васенин.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Преступнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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