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Злоумышленники обокрали пенсионеров на 1,5 миллиона рублей в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Госдумы

Злоумышленники обокрали пенсионеров на 1,5 миллиона рублей в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала женщину и ее сообщника, которые подозреваются в нескольких случаях хищения денег у пенсионеров. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, наиболее вопиющую кражу преступники совершили в селе Павловская Слобода (городской округ Истра). Злоумышленница подошла к 84-летней местной жительнице на улице. Она представилась работницей социальной службы и заявила своей жертве, что ей положена надбавка к пенсии в размере шести тысяч рублей.

— Вместе они зашли в дом к пенсионерке. Находясь на кухне, мошенница достала две купюры номиналом пять тысяч рублей и попросила сдачу. Хозяйка достала из тайника, находящегося в одной из комнат, свои накопления, отсчитала четыре тысячи рублей и передала их незнакомке, — рассказала Петрова.

Затем злоумышленница отвлекла пенсионерку и похитила из ее тайника оставшиеся деньги — 1,2 миллиона рублей. После этого грабительница скрылась на машине, в которой ее ждал сообщник.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по МО

Похожим образом преступники обокрали еще как минимум двух пожилых людей. Общий материальный ущерб от их действий составил почти полтора миллиона рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабеж».

Читайте также: Злоумышленница похитила у пенсионерки более четырех миллионов рублей

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