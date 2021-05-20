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Злоумышленница похитила у пенсионерки более четырех миллионов рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Злоумышленница похитила у пенсионерки более четырех миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Столичная пенсионерка лишилась крупной суммы денег, поверив мошеннице, которая представилась сотрудницей банка. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Пожилой жительнице столицы позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей банка и заявила, что банковскому счету пенсионерки угрожает опасность. Злоумышленница сообщила, что для того чтобы не потерять свои деньги, пенсионерка должна следовать ее инструкциям.

Испуганная женщина согласилась выполнить все, что потребуется. Она передала данные своей банковской карты, с которой мошенница сразу же списала средства. После этого преступница попросила свою жертву снять оставшиеся деньги с банкомата и перевести на указанный счет. После того как потерпевшая выполнила эту «просьбу», правонарушительница перестала выходить на связь.

В итоге пенсионерка лишилась более четырех миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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#пенсионеркабанкхищение
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