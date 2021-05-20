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Мошенница украла у пенсионерки 435 тысяч рублей, выдав себя за сотрудницу ПФР
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мошенница украла у пенсионерки 435 тысяч рублей, выдав себя за сотрудницу ПФР

Илья Ашуров

Происшествия

У столичной пенсионерки похитили крупную сумму денег под предлогом оказания услуг Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Пожилой жительнице столицы позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей ПФР и предложила ей произвести перерасчет пенсионных накоплений для того, чтобы москвичка смогла получить единовременную выплату пенсии. Для этого ей якобы были нужны данные банковской карты пенсионерки. После получения нужной информации женщина украла со счета потерпевшей 435 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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хищение денегмошенники#пенсионерка
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