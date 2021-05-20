Подражателей Ильназа Галявиева разыскивают на западе Москвы

Фото: МВД

Россия, Москва, Матвеевская улица Карта всех событий

В столице разыскивают двух подростков, которые публично обсуждали план нападения на школу. Уточняется, что молодые люди были замечены днем в четверг, 20 мая, на Матвеевской улице.

Они обсуждали план нападения на школу. О каком именно учебном заведении шла речь, неизвестно. Пассажиры автобуса рассказали, что у подростков был предмет, напоминающий кобуру с оружием, а также передали их слова.

— Залетаем в школу. Ты — с ножом, а я — с пистолетом, — цитирует Telegram-канал Baza слова подростков.

В какой-то момент один из них, предположительно, выронил кобуру, после чего пассажиры услышали «звук железа».

Фото: Telegram-канал Baza

Добавляется, что предполагаемым подражателям казанского стрелка Ильназа Галявиева на вид 16–19 лет. На данный момент их разыскивает полиция.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания стрелок признал свою вину.

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