Такса укусила двухлетнего ребенка в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Воронцово Поле, 18 Карта всех событий

В центре столицы собака укусила двухлетнего ребенка. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в доме 18 на Воронцовом Поле. В полицию обратилась мать ребенка. Она заявила о нападении таксы на двухлетнего малыша.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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