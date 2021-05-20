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Лжеэкстрасенсы похитили у москвички 127 тысяч рублей
магия

Лжеэкстрасенсы похитили у москвички 127 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Неизвестные вошли в доверие к женщине и похитили у нее крупную сумму денег. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась жительница столицы. Она рассказала, как, желая получить услуги экстрасенса, обратилась к незнакомым ей людям. Последние уверили москвичку, что сделают все «как полагается» за вознаграждение в 127 тысяч рублей. Вскоре злоумышленники получили от женщины запрашиваемую сумму, но никаких услуг они оказывать не собирались, а попросту перестали выходить на связь.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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