Израненное тело 18-летней девушки нашли в подмосковном Жуковском

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Россия, Московская область, Жуковский Карта всех событий

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти девушки, тело которой было найдено в подмосковном Жуковском. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, труп 18-летней девушки обнаружили на лестничной площадке дома, расположенного на улице Гагарина. На теле погибшей есть раны, в том числе в области лица. Причины ее смерти, пока не известны. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.

Ранее «ВМ» писала об аналогичном случае. 11 мая в подмосковной подмосковной гостинице было обнаружено тело мертвой женщины, расположенной в селе Юдине (Одинцовский городской округ). На теле умершей были телесные повреждения в области лица и шеи.

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