Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Израненное тело 18-летней девушки нашли в подмосковном Жуковском
Фото: СК РФ

Израненное тело 18-летней девушки нашли в подмосковном Жуковском

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Жуковский Карта всех событий

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти девушки, тело которой было найдено в подмосковном Жуковском. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, труп 18-летней девушки обнаружили на лестничной площадке дома, расположенного на улице Гагарина. На теле погибшей есть раны, в том числе в области лица. Причины ее смерти, пока не известны. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.

Ранее «ВМ» писала об аналогичном случае. 11 мая в подмосковной подмосковной гостинице было обнаружено тело мертвой женщины, расположенной в селе Юдине (Одинцовский городской округ). На теле умершей были телесные повреждения в области лица и шеи.

Читайте также: Жителя Подмосковья задавил собственный автомобиль. Видео

Жуковскийсмерть девушкитруп
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Все мнения
О проекте