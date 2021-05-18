Жителя Подмосковья задавил собственный автомобиль. Видео

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В Домодедове мужчина пострадал от наезда собственного автомобиля. Видео, на котором запечатлено происшествие, было опубликовано в Сети во вторник, 18 мая.

На нем видно, как молодой человек с девушкой выходит из подъезда дома. После чего он помогает своей спутнице сесть в машину, а затем идет выбрасывать мусор. В этот момент автомобиль начинает движение. Мужчина пытается остановить свое транспортное средство, но попадает под его колеса.

Видео: Telegram-канал MSK

Позже пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали множественные переломы. Девушка в ходе инцидента не пострадала, сообщает Telegrm-канал MSK.

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