Вечеринка в Москве закончилась кражей телефона у модели

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Россия, Москва, Лялин переулок, 7/2с1 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный похитил мобильный телефон у модели Арсения Бокшича. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме 7/2 в переулке Лялина. По словам источника «ВМ», 24-летний Арсений беззаботно проводил время на вечеринке. В какой-то момент молодой человек дал одному из незнакомцев свой мобильный телефон, чтобы тот послушал музыку. Последний взял модный девайс, но возвращать его уже не собирался. Злоумышленник скрылся, прихватив с собой дорогой телефон.

Позже потерпевший обратился в полицию. По его словам, ему причинен материальный ущерб в размере 70 тысяч рублей.

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