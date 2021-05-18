Москвича чуть не забили насмерть бутылкой на севере столицы

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Россия, Москва, Часовая улица, 5 Карта всех событий

На севере столицы злоумышленник напал на москвича с бутылкой и ограбил его. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Нападение произошло вечером 17 мая рядом с домом 5 на Часовой улице. Подвыпивший москвич шел по своим делам, как вдруг на него напал незнакомец. Последний ударил свою жертву стеклянной бутылкой по голове, а затем похитил у нее кошелек, в котором находились 30 тысяч рублей. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Вскоре полиция задержала грабителя. Им оказался 58-летний безработный мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

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