Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Пушкинская Карта всех событий

В столице москвич выпил с незнакомцами и лишился более 200 тысяч рублей. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 16 мая у станции метро «Пушкинская» к жителю столицы подошли трое незнакомцев. У мужчины завязался с ними разговор, который быстро перерос в конфликт. Вскоре компания помирилась и решила выпить. Сколько спиртного было выпито, неизвестно. Однако утром москвич проснулся в своей квартире и обнаружил, что у него пропали золотая цепочка с крестом, ключи от машины, наличные деньги, а также банковская карта. Причем с банковской карты было снято более 75 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, ему нанесли материальный ущерб почти на 250 тысяч рублей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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