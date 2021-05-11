Изувеченное тело женщины обнаружили в номере подмосковного отеля

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, село Юдино Карта всех событий

В подмосковной гостинице было обнаружено тело мертвой женщины. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Уточняется, что труп нашли 10 мая в гостинице, расположенной в селе Юдине (Одинцовский городской округ). По словам представителя ведомства, на теле умершей есть телесные повреждения в области лица и шеи.

— Обстоятельства смерти женщины устанавливаются, — заключила Врадий.

Ранее «ВМ» сообщала, что 45-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании нескольких знакомых. В какой-то момент между мужчиной и его знакомой завязалась ссора. Исчерпав словесные аргументы, злоумышленник схватился за нож и дважды ударил им женщину в грудь. Еще пять ножевых ранений получил их приятель, заступившийся за жертву. Он скончался на месте происшествия.

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