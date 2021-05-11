Череп человека обнаружили в болоте на востоке столицы

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

На востоке Москвы обнаружили череп человека, умершего более 10 лет назад. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, человеческие останки были обнаружены в болоте на территории района Косино-Ухтомский. Иванова уточнила, что личность умершего пока не установлена. По предварительным данным, человек, череп которого был найден, умер более 10 лет назад.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Иванова уточнила, что по данному факту СК по городу начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее «ВМ» сообщала, что на территории гаражей были найдены человеческие останки. По данным «ВМ», инцидент произошел на улице Товарной за гаражным боксом, который находится недалеко от железнодорожных путей. На месте происшествия были обнаружены кости таза и позвоночника, а также штаны и ботинки.

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