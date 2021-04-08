Человеческие останки обнаружили на территории гаражей в Подмосковье

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

На территории гаражей в Подольске были обнаружены останки человеческого трупа. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 8 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Товарной за гаражным боксом, который находится недалеко от железнодорожных путей. По словам источника «ВМ», на месте были обнаружены кости таза и позвоночника, а также штаны и ботинки.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее «ВМ» сообщала, что на территории Бирюлевского дендропарка обнаружили останки человека. По данным издания, в парке были найдены полиэтиленовые пакеты с фрагментами человеческого тела — черепом и правой кистью.

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