Тело мужчины нашли в подвале жилого дома на западе Москвы

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Труп неизвестного мужчины нашли в подвале дома на западе Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что сильно разложившееся тело неизвестного мужчины обнаружили в одной из секций подвального помещения жилого дома на улице Василисы Кожиной.

Останки доставили в морг.

Устанавливается причина смерти, приняты меры к установлению личности покойного, проводится проверка, сообщает агентство «Москва».

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