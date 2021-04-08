Тело мужчины нашли в подвале жилого дома на западе Москвы
Труп неизвестного мужчины нашли в подвале дома на западе Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что сильно разложившееся тело неизвестного мужчины обнаружили в одной из секций подвального помещения жилого дома на улице Василисы Кожиной.
Останки доставили в морг.
Устанавливается причина смерти, приняты меры к установлению личности покойного, проводится проверка, сообщает агентство «Москва».
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