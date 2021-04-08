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Тело мужчины нашли в подвале жилого дома на западе Москвы
Фото: pixabay / fsHH

Тело мужчины нашли в подвале жилого дома на западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия

Труп неизвестного мужчины нашли в подвале дома на западе Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что сильно разложившееся тело неизвестного мужчины обнаружили в одной из секций подвального помещения жилого дома на улице Василисы Кожиной.

Останки доставили в морг.

Устанавливается причина смерти, приняты меры к установлению личности покойного, проводится проверка, сообщает агентство «Москва».

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