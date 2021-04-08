Тело мужчины с повреждениями нашли в квартире на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Окская улица Карта всех событий

Тело мужчины с повреждениями на лице и шее нашли в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что труп 35-летнего мужчины обнаружили во вторник, 6 апреля, в квартире дома на улице Окская.

В настоящее время по факту гибели мужчины проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает агентство «Москва».

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