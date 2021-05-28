Пенсионное равенство — Буцкая настаивает на индексации пенсий для всех

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Председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предлагает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам и выплачивать «пенсионные декретные» бабушкам и дедушкам, взявшим на себя труд по уходу за детьми. Буцкая рассказала «ВМ», почему важно это сделать.

О своих инициативах Татьяна Буцкая сообщила на встрече с участниками проекта «Московское долголетие» в пятницу. Она заявила, что необходимо восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

— Речь идет о людях, чей трудовой стаж составляет несколько десятков лет. Они и сегодня продолжают работать, платят налоги, но при этом ограничены в праве на индексацию пенсий при инфляции, — отметила лидер «Совета матерей».

Пенсии работающих пенсионеров были заморожены в 2016 году для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. По словам Татьяны Буцкой, за эти годы каждый работающий пенсионер потерял более 20 процентов своих доходов и для большинства из них это достаточно заметная сумма. Обычно пенсионеры работают на низкооплачиваемых должностях, и лишать их индексации несправедливо.

— Перерасчет пенсий работающим пенсионерам восстановит социальную справедливость. Лишение работающих пенсионеров индексации по принципу «у них есть зарплата» — неприемлемо. Люди уже заработали свою пенсию, это результат их трудовой биографии, — заявила Татьяна Буцкая.

Лидер «Совета матерей» также предлагает неработающим бабушкам или дедушкам оплачивать уход за ребенком, когда мама в силу разных причин вышла на работу сразу после рождения малыша. Сегодня законодательство разрешает оформить отпуск любому члену семьи, при этом получать такие же социальные пособия, как и мама. Но все это действует при условии, что в декретный отпуск уходит человек, имеющий работу.

— Если бабушка не трудоустроена и пребывает на заслуженном пенсионном отдыхе, то соцвыплаты ей не положены, за исключением особых случаев, например, если ребенок остался без родителей. Поскольку выплаты по уходу за ребенком предусмотрены, то не должно иметь значение, кто их получает — работающий или нет. Я считаю, что в пенсионном законодательстве необходимо предусмотреть «пенсионные декретные» для неработающих пенсионеров, сидящих с маленькими детьми, — сказала Татьяна Буцкая.

Ранее Буцкая предложила не ограничивать оплачиваемый период ухода за ребенком полутора годами, а продлить его до трех лет и полностью включить в стаж при назначении пенсии. Причем эта норма должна действовать не только для мам, но и для пап, бабушек и дедушек.