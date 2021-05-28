Премьеры Великобритании и Венгрии обсудили Россию, Белоруссию и Китай

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Премьер-министры Великобритании и Венгрии Борис Джонсон и Виктор Орбан на встрече в Лондоне обсудили внешнеполитические вопросы, включая Россию, Белоруссию и Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран. Отдельное внимание было уделено проблеме соблюдения прав человека в Венгрии.

Также Джонсон и Орбан затронули несколько внешнеполитических вопросов, включая Россию, Белоруссию и Китай.

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