Премьеры Великобритании и Венгрии обсудили Россию, Белоруссию и Китай
Премьер-министры Великобритании и Венгрии Борис Джонсон и Виктор Орбан на встрече в Лондоне обсудили внешнеполитические вопросы, включая Россию, Белоруссию и Китай. Об этом сообщает РИА Новости.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран. Отдельное внимание было уделено проблеме соблюдения прав человека в Венгрии.
Также Джонсон и Орбан затронули несколько внешнеполитических вопросов, включая Россию, Белоруссию и Китай.
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