«Вечерняя Москва» стала лауреатом конкурса «Пресс-служба года»

Диплом победителя получает руководитель SMM-отдела Анна Малярчук / Фото: Вечерняя Москва

28 мая состоялась церемония награждения победителей международного конкурса «Пресс-служба года».

«Вечерняя Москва» стала лауреатом премии в номинации «Лучший аккаунт» в ТикТоке. Тик-Ток-аккаунт «Вечерняя Москва» активно работает на базе медиахолдинга «Вечерняя Москва». Первое видео было выпущено 24 ноября 2020 года. Создание аккаунта «Вечерняя Москва» в популярной сети ТикТок позволило через историю старейшей столичной газеты донести до аудитории информацию о культуре, истории, местах и событиях Москвы, которые формировали и формируют облик, настроение столицы на протяжении времени в коротких исторических видеосюжетах.

— Новые медиа приобретают всю большую значимость, появляются новые форматы и новые способы взаимодействия с аудиторией. Нам важно оставаться в тренде и быть с читателем там, где ему удобно. ТикТок — наиболее активно развивающаяся социальная сеть, поэтому нам особенно приятно быть отмеченными этой наградой, — рассказала заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерина Бурмистрова.

Фото: Вечерняя Москва

Газета «Вечерняя Москва» оперативно и качественно освещает жизнь столицы, много внимания уделяя социальной тематике, инициируя и реализуя социально значимые информационные проекты.

В конкурсе «Пресс-служба года» принимали участие представители пресс-служб, PR-отделов и PR-департаментов компаний, PR-агентств и независимые PR-специалисты. В этом году свои заявки подали представители из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Экспертное жюри конкурса выбрало лучших специалистов в 16 номинациях по итогам прошлого года.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет всех лауреатов премии и желает им новых профессиональных достижений!

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