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Светлана Разворотнева предложила обеспечить каждый район Москвы бесплатными кружками
Фото: Екатерина Бибикова

Светлана Разворотнева предложила обеспечить каждый район Москвы бесплатными кружками

Павел Гриднев

Общество

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева предлагает компенсировать средства, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секциях, из бюджета столицы. Об этом она заявила в ходе флешмоба, организованного москвичами в поддержку инициативы обеспечить каждый район города бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами.

Участники флешмоба сделали серию фотографий с плакатами и атрибутами детского спорта и праздника: боксерскими перчатками, надувными кругами для плавания и мячами. На плакатах — лозунги и призывы: «Будут бесплатные инженерные кружки, построю крутой космический корабль»; «Как тебе такое, Илон Маск?»; «Вот и приплыли! В районе нет бесплатного бассейна!», «Утром бесплатные кружки, вечером — умные дети» и другие.

— Гарантировать досуг и занятость подрастающему поколению россиян, развить их здоровье и раскрыть потенциал — наша задача. Каждый район Москвы должен быть обеспечен бесплатными и современными культурно-досуговыми центрами, спортивными комплексами и бассейнами с хорошим преподавательским составом и всем необходимым инвентарем, — сказала Светлана Разворотнева.

По словам правозащитницы, внеклассные занятия в кружках и секциях не должны бить по карману семей, а будущее детей — зависеть от кошелька их родителей. Поэтому она предлагает компенсировать средства, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секциях, из бюджета столицы. Светлана Разворотнева уверена, что Москва может стать лучшей в стране стартовой площадкой для развития потенциала детей и молодежи.

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