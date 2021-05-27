Светлана Разворотнева просит власти расселить жителей ветхих домов на Варшавском шоссе

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Член Общественной палаты РФ, руководитель АНО «Защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева встретилась с жителями ветхих домов на Варшавском шоссе. Здания включены в третий этап расселения по программе реновации, запланированный на 2029-2031 годы. Возмущенные жильцы просят приблизить сроки расселения, однако в Донском районе не хватает стартовых площадок под строительство нового жилья.

Дома 4, корпус 3 и 25 – 1917 и 1895 года постройки. Оба — в прошлом общежития коридорного типа и находятся, по мнению людей, в полуразрушенном состоянии, непригодном для проживания. Общие кухни и санузлы — по одному на каждый этаж, окна без стеклопакетов, тяжелый запах канализации, плесень и грибок — таковы современные реалии жизни москвичей в центре крупнейшего мегаполиса России. В похожей ситуации находятся жители домов 4, корпус 3, 29 и 31.

Ранее Разворотнева обратилась к властям столицы с просьбой найти возможность переселить граждан из разрушающихся зданий в первый (2020-2024 годы) или второй (2025-2028 годы) этапы реновации в районе, однако решение проблемы пока нет.

— У каждого из этих зданий своя история, но у людей, которые в них живут есть общее желание — как можно скорее переехать в новые квартиры. Безусловно, мы не можем оставаться в стороне и надеемся привлечь к этой ситуации внимание властей и общественности. Во многих районах столицы происходит борьба за стартовые площадки — собственники не хотят менять место жительства, их устраивают насиженные места. У этих протестов есть оборотная сторона медали: переехать не могут и те, кто остро в этом нуждается, — рассказала правозащитница.

Жители вместе со Светланой Разворотневой обсудили возможные варианты решения сложившейся ситуации. Например, они предлагают рассмотреть в качестве места застройки территорию, расположенную по адресу: Варшавское шоссе, владения 8а-10а. В настоящее время там размещены два нежилых здания, одно из которых находится в частной собственности, что, безусловно, осложняет ситуацию и отодвигает сроки возможного строительства на 2029-2031 годы.

Также, в случае признания жилья аварийными, возможно расселение граждан в другие районы столицы, однако не все из них согласны с таким вариантом. Тем не менее, жильцы домов 4, корпус 3,10, корпус 2, 25, 29 и 31 надеются на то, что им помогут и решение, которое устроит всех, будет найдено.

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