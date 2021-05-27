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Светлана Разворотнева просит власти расселить жителей ветхих домов на Варшавском шоссе
Фото: Екатерина Бибикова

Светлана Разворотнева просит власти расселить жителей ветхих домов на Варшавском шоссе

Павел Гриднев

Общество
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Член Общественной палаты РФ, руководитель АНО «Защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева встретилась с жителями ветхих домов на Варшавском шоссе. Здания включены в третий этап расселения по программе реновации, запланированный на 2029-2031 годы. Возмущенные жильцы просят приблизить сроки расселения, однако в Донском районе не хватает стартовых площадок под строительство нового жилья.

Дома 4, корпус 3 и 25 – 1917 и 1895 года постройки. Оба — в прошлом общежития коридорного типа и находятся, по мнению людей, в полуразрушенном состоянии, непригодном для проживания. Общие кухни и санузлы — по одному на каждый этаж, окна без стеклопакетов, тяжелый запах канализации, плесень и грибок — таковы современные реалии жизни москвичей в центре крупнейшего мегаполиса России. В похожей ситуации находятся жители домов 4, корпус 3, 29 и 31.

Ранее Разворотнева обратилась к властям столицы с просьбой найти возможность переселить граждан из разрушающихся зданий в первый (2020-2024 годы) или второй (2025-2028 годы) этапы реновации в районе, однако решение проблемы пока нет.

— У каждого из этих зданий своя история, но у людей, которые в них живут есть общее желание — как можно скорее переехать в новые квартиры. Безусловно, мы не можем оставаться в стороне и надеемся привлечь к этой ситуации внимание властей и общественности. Во многих районах столицы происходит борьба за стартовые площадки — собственники не хотят менять место жительства, их устраивают насиженные места. У этих протестов есть оборотная сторона медали: переехать не могут и те, кто остро в этом нуждается, — рассказала правозащитница.

Жители вместе со Светланой Разворотневой обсудили возможные варианты решения сложившейся ситуации. Например, они предлагают рассмотреть в качестве места застройки территорию, расположенную по адресу: Варшавское шоссе, владения 8а-10а. В настоящее время там размещены два нежилых здания, одно из которых находится в частной собственности, что, безусловно, осложняет ситуацию и отодвигает сроки возможного строительства на 2029-2031 годы.

Также, в случае признания жилья аварийными, возможно расселение граждан в другие районы столицы, однако не все из них согласны с таким вариантом. Тем не менее, жильцы домов 4, корпус 3,10, корпус 2, 25, 29 и 31 надеются на то, что им помогут и решение, которое устроит всех, будет найдено.

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