Светлана Разворотнева: Затраты родителей на кружки и секции должно компенсировать государство

Фото: Екатерина Бибикова

Создать программу по компенсации средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях, предложила член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева в ходе публичной акции «За цветущее будущее», прошедшей в столице. В мероприятии приняли участие активисты Южного административного округа. В знак солидарности с общественницей и заботы о подрастающем поколении участники акции высадили кусты сирени. Их цель – привлечь внимание к инициативе правозащитницы, направленной на поддержку семей с детьми.

По словам правозащитницы, высадка растений олицетворяет отношение общества к детям: сколько сил будет вложено в цветок или деревце, таким оно и вырастет.

— Нашим детям необходима поддержка государства. Раскрытие их потенциала, их будущие возможности не должны зависеть от кошелька родителей. Москва – особенный город, поэтому в его силах дать юным москвичам исключительный старт в надежное и счастливое будущее, — сказала она.

Так, Светлана Разворотнева призывает вернуть программу продленного дня в школы и ввести бесплатный проезд до места учебы, а также гарантировать всем московским детям ежегодный летний отдых за счет государства. Не менее важно, считает она, предоставить ребятам возможность развиваться в спортивных и творческих направлениях. Для этого необходимо обеспечить каждый район столицы современными спортивно-досуговыми комплексами и бассейнами, занятия в которых будут бесплатными.

— Компенсация средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях, даст новые возможности для детей, семьи которых не имеют средств на дополнительную занятость подрастающего поколения. Особенно это актуально для семей с низкими доходами. Как известно, часто именно такие дети попадают в плохие компании, так как иных способов самовыражения не имеют, — заявила Светлана Разворотнева.

По завершению акции «За цветущее будущее» правозащитница обещала ухаживать за саженцами. Она уверена – забота и присмотр способны превратить небольшие кустики сирени в цветущую сиреневую аллею.