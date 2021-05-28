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Футболист сборной России Максим Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА
Фото: fclm.ru

Футболист сборной России Максим Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА

Кирилл Николаев

Спорт

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Максим Мухин стал игроком столичного ЦСКА. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили на сайте «Локомотива».

По договоренности между клубами детали контракта являются конфиденциальными.

Мухин попал в расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату Европу по футболу (Евро-2020). В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 19-летний игрок сыграл десять матчей.

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