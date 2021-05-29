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«Держитесь!»: астролог Володина рассказала об особенностях первой недели июня
Фото: instagram/vasilisa.volodina

«Держитесь!»: астролог Володина рассказала об особенностях первой недели июня

Михаил Алимов

Общество

Астролог Василиса Володина опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост с особенностями недели с 31 мая по 6 июня.

— Оппозиция Марса к Плутону — все вокруг дерутся, а вы держитесь! Предпринимать бешеные усилия почти бессмысленно в любой сфере, — утверждает астролог.

Она посоветовала своим подписчикам не идти напролом и упираться, а обойти возникающие препятствия.

Также она предупредила о наступающем ретроградном Меркурии, который произойдет «со всеми вытекающими последствиями».

Три Солнца к Меркурию, пояснила Володина, будут спасением на предстоящую неделю. Необходимо проявить выдержку, основательность, здравый смысл и умение держать себя в руках — эти качества смогут уравновесить первые два пункта прогноза.

Астролог отметила, что Венера входит в Рак, поэтому начинается благоприятная пора для любви.

— Пытаемся наслаждаться, если есть с кем. Если не с кем — ищем, — добавила Володина.

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астрологияВасилиса Володинапрогноз
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