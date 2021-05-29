«Держитесь!»: астролог Володина рассказала об особенностях первой недели июня
Астролог Василиса Володина опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост с особенностями недели с 31 мая по 6 июня.
— Оппозиция Марса к Плутону — все вокруг дерутся, а вы держитесь! Предпринимать бешеные усилия почти бессмысленно в любой сфере, — утверждает астролог.
Она посоветовала своим подписчикам не идти напролом и упираться, а обойти возникающие препятствия.
Также она предупредила о наступающем ретроградном Меркурии, который произойдет «со всеми вытекающими последствиями».
Три Солнца к Меркурию, пояснила Володина, будут спасением на предстоящую неделю. Необходимо проявить выдержку, основательность, здравый смысл и умение держать себя в руках — эти качества смогут уравновесить первые два пункта прогноза.
Астролог отметила, что Венера входит в Рак, поэтому начинается благоприятная пора для любви.
— Пытаемся наслаждаться, если есть с кем. Если не с кем — ищем, — добавила Володина.
Читайте также: Астролог рассказал, чего ждать знакам зодиака в июне