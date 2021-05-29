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«Это система, а не случайности»: Марина Кравец рассказала о своих хейтерах
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

«Это система, а не случайности»: Марина Кравец рассказала о своих хейтерах

Михаил Алимов

Звезды

Телеведущая и юмористка Марина Кравец рассказала о забавном факте, относящемся к ее недоброжелателям. Большинство хейтеров, по словам девушки, представляют собой женщин лет 55–60 с очень похожими аватарками и постами в социальных сетях — на них обязательно присутствуют выращенные цветы.

— Уже муж смеется, что это система, а не случайности, — комментирует ситуацию звезда.

Также она упомянула, что пользователи в TikTok часто оказываются дружелюбнее, чем в Instagram.

— Так что если там и сидят школьники, то я за них спокойна. Они пишут вежливее и грамотнее, чем многие, кто постарше, в «Инстаграме», — отметила Кравец в интервью ОК.

Напомним, телеведущая обрела большую популярность после участия в шоу «Маска» и Comedy Club.

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социальные сетиСоциальная сеть «Инстаграм»Марина Кравец
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