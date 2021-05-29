Дерматолог назвала самый опасный предмет в косметичке

Фото: pixabay.com

Самым опасным предметом в косметичке любой женщины является тональный крем. Он забивает поры и не дает коже полноценно дышать. Такого мнения придерживается врач-дерматолог Татьяна Егорова.

— Существуют некомедогенные тональные основы. Однако в любом случае они представляют собой барьер, как шпаклевка, — пояснила эксперт.

Она посоветовала представительницам прекрасного пола не использовать такой крем во время лечения кожи. По ее мнению, редко использовать тональник можно, например, для выхода в свет или на какие-то важные мероприятия. Но в идеале лучше вообще отказаться от этого косметического средства, уверена дерматолог.

По словам специалиста, безобидное нанесение данного крема может привести к появлению болезни, которая вызывается паразитированием патогенного клеща – демодекозом, отмечает ИА «НСН». Современные салоны красоты предлагают популярную, но не гигиеническую процедуру – мейкап. Как подчеркнула дерматолог, с большой вероятностью сотрудники бьюти-сферы вряд ли используют одноразовые спонжи и индивидуальную косметику для каждого клиента. Они также не смогут помыть или продезинфицировать тушь, помаду.

Читайте также: Врач посоветовала отказаться от макияжа при ношении маски