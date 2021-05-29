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Психолог объяснила, как распознать апатию
Фото: pixabay.com

Психолог объяснила, как распознать апатию

Елена Фролова

Здоровье

Психолог, сексолог, гипнотерапевт Алена Малышева рассказала, как распознать апатию и как бороться с этим настроением.

Для начала важно знать, что это такое. Как правило, апатия выражается в безразличии и безучастности во всем происходящем вокруг. Человеку не хочется стремиться к чему-то, делать что-то и так далее. Он не проявляет эмоций и какого-либо интереса. Таким образом, по словам эксперта, организм реагирует на стресс. То есть снижаются физическая и психическая активности, чтобы не тратились все имеющиеся ресурсы. Подобное состояние возникает после большого эмоционального потрясения или выгорания.

Причины апатии бывают совершенно разными. Одни имеют в своей основе внутренний характер, другие — внешний, отмечает ФАН. Это могут быть травмы головы, нарушения при выработке гормонов, психические отклонения, проблемы с эндокринной системой, злоупотребление алкоголем или наркотическими средствами и так далее.

Данное состояние проявляется отсутствием аппетита и резкой потерей веса, замкнутостью, угнетенным настроением, проблемами с памятью, отсутствием инициативы.

По словам Алены Малышевой, при апатии ни в коем случае нельзя не обращать внимания на свое состояние, злоупотреблять алкоголем, замыкаться в себе, заниматься самолечением и поддерживать депрессию.

Бывают случаи, когда апатия самостоятельно проходит. Это происходит потому, что человеку нужно всего лишь оказаться в тишине, выспаться и посвятить себе пару дней. Однако если это не приносит ожидаемых результатов и апатия уже стала перманентным состоянием, из которого сложно выбраться, в этом случае важно обратиться за помощью к специалисту.

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