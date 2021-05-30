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ЕС выделит Украине более 15 миллионов евро на программу по энергоэффективности
Фото: pixabay.com

ЕС выделит Украине более 15 миллионов евро на программу по энергоэффективности

Алена Фролова

В мире

Техническую помощь правительству Украины окажет Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Речь идет о реализации программы по повышению энергоэффективности общественных зданий в стране. В этих целях был объявлен тендер на услуги специалистов.

— Основная задача — предоставить поддержку отделу сопровождения проекта Министерства развития общин и территорий Украины для успешной координации и руководства реализацией программы по повышению энергоэффективности общественных зданий на Украине, — говорится в тексте документа.

Помимо этого, помощь украинскому Минфину окажут в обработке платежей, связанных с программой, а также в предоставлении аудиторских заключений по проектам, отмечает RT. Еще специалистам нужно будет оказать поддержку мэрам в вопросах повышения осведомленности, проведения просветительской деятельности и обучения муниципалитетов. В результате они смогут принять участие в программе. Согласно контракту, банк выделит на это 15,2 миллиона евро.

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