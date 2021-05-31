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Швеция потребовала от Дании объяснений из-за слежки за Меркель
Фото: Bundesregierung

Швеция потребовала от Дании объяснений из-за слежки за Меркель

Полина Долганова

В мире

Глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от датского минобороны доклад о появившейся в интернете информации о том, что спецслужбы США годами следили за ведущими европейскими политиками с помощью Дании. Об этом политик заявил в эфире шведской телекомпании SVT.

— Мы затребовали полную информацию по этому инциденту. Я не считаю его исчерпанным, — сказал глава ведомства.

Он также отметил, что ранее ничего не знал о слежке за шведскими политиками.

По его словам, эта ситуация является очень серьезной, именно поэтому он потребовал от Дании предоставить все данные по этой теме.

Хультквист также уже обсудил сложившиеся обстоятельства с норвежским коллегой Франком Бакке-Йенсеном, а власти Швеции связались со своими французскими, немецкими и американскими коллегами.

В воскресенье, 30 мая, немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало информацию о том, что американское агентство национальной безопасности с помощью Дании следило в 2012-–2014 годах за несколькими европейскими политиками, в том числе и за канцлером Германии Ангелой Меркель.

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ДанияШвецияАнгела Меркель
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