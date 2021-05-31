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Профессор РАН Мажуга назвал высшее образование «мягкой силой» будущего
Фото: Данил Головкин

Профессор РАН Мажуга назвал высшее образование «мягкой силой» будущего

Павел Гриднев

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает, что открытие зарубежных филиалов российских вузов позволит России занять весомую роль на мировом рынке образования, а также укрепить свое присутствие в различных отраслях экономик государств-партнеров. Об этом он рассказал журналистам, подводя итоги открытия филиала РХТУ в Узбекистане.

— Российские вузы должны активней использовать накопленный опыт и выработанные методики преподавания для выхода на мировой рынок образования. Работа наших ученых, исследования специалистов в самых разных областях доказали конкурентоспособность отечественной высшей школы на международном уровне. Открытие филиалов можно с полным правом назвать важным элементом «мягкой силы» России, — заявил Александр Мажуга.

Сегодня, по словам ученого, российское высшее образование востребовано среди иностранных студентов. Существенную роль играют и филиалы вузов в разных странах, где обучается более 30 тысяч человек.

Торжественное открытие первого зарубежного филиала РХТУ состоялось 27 мая в Ташкенте в рамках проведения заседания подкомиссии по науке и образованию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

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