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Петербургские спасатели почти пять часов вызволяли птенца из водостока
Фото: vk/koshkispas

Петербургские спасатели почти пять часов вызволяли птенца из водостока

Елена Фролова

Животные

Маленькую птицу, попавшую в водосток, заметили жители дома на Кавалергардской улице в Санкт-Петербурге. На помощь птенцу голубя они вызвали спасателей. Специалисты вызволяли пернатого из заточения почти четыре с половиной часа. Об этом сообщается в группе «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО «Экстремум» в соцсети «ВКонтакте».

Сначала спасатели пытались просунуть птенца через трубу с помощью мешочка с грузиками. Но этому помешали саморезы, которые находятся в соединениях трубы. После этого они протянули через весь водосток веревку и попробовали протолкнуть с ее помощью бутылку, но этот способ тоже не помог вызволить «узника».

Во время следующей попытки спасатели попробовали смыть голубенка с помощью пяти литров воды. Однако у них получилось лишь намочить ему лапки. Потом они попробовали повторить этот способ с 25 литрами воды и с другой стороны. В итоге им удалось вытащить птенца наружу. В настоящее время за пернатым ухаживают неравнодушные люди, отмечают «Невские новости».

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