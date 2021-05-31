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Баженов одержал победу на предварительном голосовании ЕР по Бабушкинскому одномандатному округу
Фото: Максим Манюров

Баженов одержал победу на предварительном голосовании ЕР по Бабушкинскому одномандатному округу

Павел Гриднев

Общество

Известный телеведущий и лидер общественного Движения Тимофей Баженов победил в 196-м избирательном округе (СВАО) — за него проголосовали 31 369 участников.

Среди тринадцати кандидатов, заявившихся по этому округу, у Баженова оказался наилучший результат. Следующий за Баженовым — депутат Бабушкинского муниципального округа Валерий Демин. Он набрал 11 586 голосов.

Эксперты, комментирующие результаты голосования, подчеркивают, что победа одержана Баженовым благодаря тому, что он родился и вырос в СВАО, не имеет отрицательного бэкграунда в политике, поддерживается движением, лидером которого он является, и ведет активную работу, защищая интересы местных жителей. Избиратели также ценят то, что он умеет говорить на их языке.

Ведущий популярных телепрограмм Тимофей Баженов — представитель новых лиц в политике, на которых в обществе существует огромный запрос.

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СВАО
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