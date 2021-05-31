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Москвичам предложили заменить сигареты на спорт
Фото: Галина Бродская

Москвичам предложили заменить сигареты на спорт

Павел Гриднев

Общество

В Южном округе Москвы курильщикам предлагали обменять пачку сигарет на кистевой эспандер, футбольный мяч или скакалку. Такой «здоровый обмен» проходил в рамках акции «Спорт против сигарет!». Ее организовал в Международный день без табака член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

— Мы хотим, чтобы этот день не прошел незаметно, а действительно стал для кого-то началом новой жизни — с чистыми легкими. Важно, чтобы спорт в их жизни начал вытеснять вредные привычки. Некурящие тоже не остались без подарка. Им мы дарили воздушные шары. Это тоже символично: мы благодарили их за то, что они берегут свое здоровье и подают хороший пример детям, которым часто передаются вредные привычки родителей, — отметил Евгений Нифантьев.

Он также заявил о важности пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

— Лучший инструмент для этого — занятия спортом. Поэтому необходимо сделать их доступными для каждого ребенка, независимо от места проживания и социального статуса его семьи. Мы хотим, чтобы дети проводили больше времени на свежем воздухе, а не сидели в соцсетях — ведь тоже вредная привычка! У них должна быть яркая спортивная и творческая жизнь, поэтому мы выступаем за открытие новых кружков и секций для развития их талантов, — добавил член ОП РФ.

Акция проходила в трех районах Южного округа Москвы: Братеево, Орехово-Борисово Южное и Бирюлево Западное.

В этот день Нифантьев также обратился к предпринимательскому сообществу с инициативой поощрять некурящих сотрудников российских компаний. Например, софинансированием абонементов на занятия спортом или билетами в театр, денежными премиями или благодарственными грамотами.

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