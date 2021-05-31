Медведев пообещал учесть предложения общественников по поддержке российских семей

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В Москве прошел форум «Большой семейный совет» с участием председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, членов правительства, депутатов и представителей общественных организаций. На нем обсуждали дополнительные меры поддержки семей.

На мероприятие собрались общественники из разных регионов страны. За день работы они успели обсудить десятки инициатив. Как отметила модератор форума эксперт ОНФ, глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая, для того чтобы семьи чувствовали себя уверенно, необходимы дополнительные меры государственной поддержки.

— В последнее время в «Совете матерей» обсуждалось много тем, и большинство из них совпадают с предложениями коллег из регионов. Это расширение возможностей использования материнского капитала, включение в трудовой стаж многодетной матери или отца времени, когда они занимались воспитанием детей и не имели возможности работать, сохранение социальной пенсии ухаживающим за детьми с инвалидностью при трудоустройстве, бесплатное питание и проживание в больницах для родителей детей-инвалидов при их госпитализации, — пояснила Татьяна Буцкая.

Практически каждый участник форума предлагал свои идеи. Так, представляющая Чувашию Алена Аршинова предложила ввести бесплатный проезд школьных автобусов по платным дорогам. Руководитель региональной общественной организации «Семейный клуб «Перово» Татьяна Яковлева считает, что все легковые такси должны быть оборудованы детскими креслами, а руководитель организации «Мир добрых сердец» Айгуль Буртебаева из Омска предлагает предоставлять на льготных условиях пустующие муниципальные помещения для организации детских центров развития.

Татьяна Буцкая подчеркнула, что общественники находятся в постоянном контакте с представителями родительского сообщества и тщательно собирают пожелания и наказы по поддержке и защите семьи, материнства и детства. Их инициативы — это то, что сегодня волнует большинство людей.

— Наша встреча позволит объединить усилия общества и власти, создать дорожную карту дальнейших действий, которые будут способствовать преодолению демографического кризиса, а значит — защите будущего России, — убеждена Буцкая.

— В решениях руководства страны, в указаниях президента было отражено многое из того, о чем говорилось нашими общественными организациями, — продолжила Татьяна Буцкая. — Сейчас на федеральный уровень перешло обсуждение целого списка других наших идей и предложений, а значит, мнение простых семей со всей страны учитывается государством. Это говорит о том, что наша работа имеет результат: мы предлагаем — и нас слышат.

Итоги форума подвел Дмитрий Медведев, который заверил, что все прозвучавшие предложения будут проанализированы и учтены в предвыборной программе «Единой России».